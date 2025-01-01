images
Lastolite LL LR81221R SkyRapid Fab 1.1x2m Black/Whit флаг черный/белый
 Система Skylite Rapid FrameДля фотографов, работающих на локациях, кому необходим контроль над светом в наиболее трудных условиях. Складная, но жесткая алюминиевая рама Skylite Rapid представляет собой надежную конструкцию даже в ветреных условиях, в то время как тканевые полотна Skylite Rapid можно легко менять на месте с помощью клипс, что дает вам максимальную гибкость в работе.

Характеристики:

• Алюминиевая рама, размер 1,1х2 метра
• Двухсторонний флаг-отражатель среднего размера черный/белый
• Эластичный шнур пролегает через всю алюминиевую конструкцию, из-за чего невозможно потерять или оставить где-нибудь части рамы 
• На Skylite Rapid Frame легко поменять полотна, туго натянув их с помощью клипс
• Одна сумка подходит для всех размеров

 Все рамы Skylite совместимы с оригинальными полотнами Skylite и Skylite Rapid.

