Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lastolite LL LR81221R SkyRapid Fab 1.1x2m Black/Whit флаг черный/белый.
Система Skylite Rapid FrameДля фотографов, работающих на локациях, кому необходим контроль над светом в наиболее трудных условиях. Складная, но жесткая алюминиевая рама Skylite Rapid представляет собой надежную конструкцию даже в ветреных условиях, в то время как тканевые полотна Skylite Rapid можно легко менять на месте с помощью клипс, что дает вам максимальную гибкость в работе.
Характеристики:
• Алюминиевая рама, размер 1,1х2 метра
• Двухсторонний флаг-отражатель среднего размера черный/белый
• Эластичный шнур пролегает через всю алюминиевую конструкцию, из-за чего невозможно потерять или оставить где-нибудь части рамы
• На Skylite Rapid Frame легко поменять полотна, туго натянув их с помощью клипс
• Одна сумка подходит для всех размеров
Все рамы Skylite совместимы с оригинальными полотнами Skylite и Skylite Rapid.
