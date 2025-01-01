Артикул: MTG-1977

Lastolite LL LR81221R SkyRapid Fab 1.1x2m Black/Whit флаг черный/белый.

Система Skylite Rapid FrameДля фотографов, работающих на локациях, кому необходим контроль над светом в наиболее трудных условиях. Складная, но жесткая алюминиевая рама Skylite Rapid представляет собой надежную конструкцию даже в ветреных условиях, в то время как тканевые полотна Skylite Rapid можно легко менять на месте с помощью клипс, что дает вам максимальную гибкость в работе.