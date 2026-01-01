Photoindustria рама алюминиевая 61x61 см

Описание

Рамка позволяет использовать большие цветные и конверсионные фильтры на просвет, диффузные фильтры для рассеивания света и получения контролируемой жесткости света, золотистые и серебристые фильтры для получения очень удобного отражетеля, черные непрозрачные фильтры для использования в качестве флагов, и маски для получения множества световых эффектов.