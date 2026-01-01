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Photoindustria рама алюминиевая 61x61 см
Photoindustria рама алюминиевая 61x61 см
Photoindustria рама алюминиевая 61x61 см
Photoindustria рама алюминиевая 61x61 см
Photoindustria рама алюминиевая 61x61 см

Photoindustria рама алюминиевая 61x61 см

Photoindustria
Артикул: NVF-8937

Photoindustria 61x61 см – рама алюминиевая неразборная. 

Фрост-рама является держателем для различных фильтров и масок. Широко используется с гелевыми фильтрами для создания цветных эффектов, а также для коррекции освещения. Размер – 61х61 см.

Описание

Рамка позволяет использовать большие цветные и конверсионные фильтры на просвет, диффузные фильтры для рассеивания света и получения контролируемой жесткости света, золотистые и серебристые фильтры для получения очень удобного отражетеля, черные непрозрачные фильтры для использования в качестве флагов, и маски для получения множества световых эффектов.

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