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Fotokvant FRN-7590 фрост-рама неразборная 75х90 см
Fotokvant FRN-7590 фрост-рама неразборная 75х90 см
Fotokvant FRN-7590 фрост-рама неразборная 75х90 см

Fotokvant FRN-7590 фрост-рама неразборная 75х90 см

Fotokvant
Артикул: MTG-2732

Fotokvant FRN-7590 фрост-рама неразборная 75х90 см. Фрост-рама используется при съемке портретов и предметов, служит держателем для различных фильтров, масок и флагов. Размер - 75х90 см (сварной конструктив). Внимание! В комплект поставки входит только рама.

Описание

Фрост-рама служит держателем для различных фильтров и масок, позволяет использовать конверсионные фильтры на просвет, диффузные фильтры для рассеивания света и черные непрозрачные фильтры для использования в качестве флагов.

На раму натягивается фрост различной плотности или ткань с различным коэффициентом пропускания. Cвет, проходя через раму, рассеивается или смягчается до нужного состояния. Диффузные фильтры позволяют не только расcеивать свет, но и регулировать его жесткость, изменяя расстояние между фильтром и источником света.

Рекомендуем использовать с Fotokvant RFB-7590 отражатель 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 75х90 см

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