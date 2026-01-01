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Westcott NATURAL MUSLIN/SILVER REFLECTOR 3700 отражатель серебро\золото 107 см

Westcott NATURAL MUSLIN/SILVER REFLECTOR 3700 отражатель серебро\золото 107 см

Westcott
Артикул: MTG-2920

Westcott NATURAL MUSLIN/SILVER REFLECTOR 3700 отражатель серебро\золото 107 см. Разработан Брюсом Дорном (Bruce Dorn) специально для Westcott.  Идеально подходит для фото или видео. Отражатель сохраняет естественный цвет, удаляет нежелательные тени, увеличивает контраст, а также добавляет заметный теплый тон в изображение.. Сворачивается до 1/3 рабочего размера. 

Описание

Westcott NATURAL MUSLIN/SILVER REFLECTOR 3700 отражатель серебро\золото 107 см

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