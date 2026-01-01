Артикул: MTG-2884

Westcott 1020 отражатель 4в1 76 см. Комплект из двух складных лайт-дисков одинакового размера: двухстороннего отражающего серебро/золото и просветного (рассеивающего). Можно наложить просветной диск на отражающий для получения более мягкого отраженного света.