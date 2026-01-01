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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Westcott 1020 отражатель 4в1 76 см. Комплект из двух складных лайт-дисков одинакового размера: двухстороннего отражающего серебро/золото и просветного (рассеивающего). Можно наложить просветной диск на отражающий для получения более мягкого отраженного света.
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