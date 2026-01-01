Smartum MX-8201 Multi 5-IN-1 (G/S/W/B/T) светоотражатель 5 в 1 размером 90х120 см

Артикул: NVF-7335

Smartum MX-8201 Multi 5-IN-1 (G/S/W/B/T) – отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер, см – 90x120.