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Smartum MX-8201 Multi 5-IN-1 (G/S/W/B/T) светоотражатель 5 в 1 размером 90х120 см

Smartum MX-8201 Multi 5-IN-1 (G/S/W/B/T) светоотражатель 5 в 1 размером 90х120 см

Smartum
Артикул: NVF-7335

Smartum MX-8201 Multi 5-IN-1 (G/S/W/B/T) – отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер, см – 90x120.

Описание

Smartum MX-8201 Multi 5-IN-1 (G/S/W/B/T) светоотражатель 5 в 1 размером 90х120 см

Комплектация

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