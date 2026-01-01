Selens 834562 Square Reflector With Grips отражатель 5 в 1 80 см с рукоятками

Описание

Золотистая поверхность создает на фотографиях атмосферу очень теплого, солнечного свечения, идеально подходящую для портретной съемки, она меняет оттенки кожи модели, делая их более привлекательными.

Серебристая поверхность является отличным высококонтрастным отражателем, который воспроизводит больше света, чем белая панель. Этот отражатель используется для усиления бликов, снижения цветовой температуры.

Белая поверхность создает яркое, действительно естественное отражение света для заполнения и создания бликов, обеспечивая нейтральную цветовую температуру.

Черная поверхность поглощает весь попадающий на нее свет и не допускает отражения. Она идеально подходит для блокировки солнечного света на открытом воздухе или света из окна.

Просветная поверхность предназначена для рассеивания света, аналогично софтбоксу. Она идеально подходит для уменьшения теней и смягчения света.

Характеристики: