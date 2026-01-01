Артикул: MTG-3122

Selens 6923600483612 Portable Reflector Lighting Diffuser with Carrying Bag отражатель 7в1 80*140 см. Каркасный отражатель для творческих и профессиональных натурных съемок. Большой размер 80х140 см позволит работать с моделями в паре. Удобен в хранении и переноске (чехол в комплекте). Цвета поверхностей отражателя : белый, черный, светло-серый, серебро, золото, золотистый, на просвет.