Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Selens 6923600483612 Portable Reflector Lighting Diffuser with Carrying Bag отражатель 7в1 80*140 см. Каркасный отражатель для творческих и профессиональных натурных съемок. Большой размер 80х140 см позволит работать с моделями в паре. Удобен в хранении и переноске (чехол в комплекте). Цвета поверхностей отражателя : белый, черный, светло-серый, серебро, золото, золотистый, на просвет.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter