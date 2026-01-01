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Москва
Малая Семеновская 3с6
Profoto Reflector Silver/White 47" (100961) – двухсторонний отражатель с удобными ручками. Предназначен для рассеивания солнечного света или светового потока после вспышки. С успехом используется для студийной и выездной фотосъемки.
Цвет поверхности серебро/белый. Диаметр диска 120 см.
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