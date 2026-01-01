Profoto Reflector Gold/White 47" (100965) отражатель белый-золотой 120 см

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Profoto Reflector Gold/White 47" (100965) – гибкий, двусторонний отражатель с ручками, размером 120 см. Используется для направления светового потока. Благодаря габаритам, удобству в транспортировке и использовании, может с успехом применяться как при выездной, так и при студийной съемке. Цвет – белый, золотой.
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