images
Profoto Reflector Gold/White 47" (100965) отражатель белый-золотой 120 см

Profoto Reflector Gold/White 47" (100965) отражатель белый-золотой 120 см

Profoto
Артикул: NVF-8077

Profoto Reflector Gold/White 47" (100965) – гибкий, двусторонний отражатель с ручками, размером 120 см. Используется для направления светового потока. Благодаря габаритам, удобству в транспортировке и использовании, может с успехом применяться как при выездной, так и при студийной съемке. Цвет – белый, золотой.

Описание

Profoto Reflector Gold/White 47" (100965) отражатель белый-золотой 120 см

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Profoto B10
Profoto B10
Оранжевый кабель. Как фотографировать прямо в компьютер. Tethered съёмка
Оранжевый кабель. Как фотографировать прямо в компьютер. Tethered съёмка
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 3
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 3
История фотографии за 5 минут
История фотографии за 5 минут
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.