Profoto Reflector Gold/White 47" (100965) отражатель белый-золотой 120 см

Артикул: NVF-8077

Profoto Reflector Gold/White 47" (100965) – гибкий, двусторонний отражатель с ручками, размером 120 см. Используется для направления светового потока. Благодаря габаритам, удобству в транспортировке и использовании, может с успехом применяться как при выездной, так и при студийной съемке. Цвет – белый, золотой.