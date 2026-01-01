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Lumifor LRF-107-GRIP SUNLIGHT/WHITE отражатель светло-золотой/белый 107 см
Lumifor LRF-107-GRIP SUNLIGHT/WHITE отражатель светло-золотой/белый 107 см
Lumifor LRF-107-GRIP SUNLIGHT/WHITE отражатель светло-золотой/белый 107 см

Lumifor LRF-107-GRIP SUNLIGHT/WHITE отражатель светло-золотой/белый 107 см

Lumifor
Артикул: NVF-8250

Lumifor LRF-107-GRIP SUNLIGHT/WHITE – отражатель c ручкой, имеет 2 поверхности светло-золотую и белую. Также имеет рукоятки для удобного удержания. Крепится на студийную стойку при помощи держателя LUMIFOR LF-HOLDER-S, LF-HOLDER-B. Диаметр отражателей, см – 107.

Описание

Lumifor LRF-107-GRIP SUNLIGHT/WHITE отражатель светло-золотой/белый 107 см

Lumifor LRF-107-GRIP SUNLIGHT/WHITE — это двусторонний складной светоотражатель, или лайт-диск, диаметром 107 см. Одна рабочая поверхность выполнена в оттенке Sunlight (светло-золотой), вторая — White (белая). Модель подходит фотографам, видеографам, предметным и портретным съемкам, а также всем, кому нужно управлять светом в студии или на выезде. Отражатель помогает смягчить тени, добавить заполняющий свет, подчеркнуть объем и сделать освещение более выразительным без дополнительного импульсного прибора.

Особенности

  • Две рабочие поверхности в одном лайт-диске: светло-золотая Sunlight и белая White. Можно быстро менять характер света, не заменяя отражатель.
  • Диаметр 107 см: достаточно крупный размер для портретной, ростовой, групповой и предметной съемки. Отражатель 107 см перекрывает большую зону и дает мягкий заполняющий поток.
  • Складная конструкция: лайт-диск складывается в компактный размер, удобен для переноски и хранения. Это важно при выездных съемках, в небольших студиях и на локациях.
  • Серия GRIP: модель ориентирована на удобную работу с отражателем в руках; при необходимости его можно фиксировать на стойке с помощью держателя.
  • Универсальность: подходит для естественного и импульсного света, для фото- и видеосъемки.
  • Аккуратная работа с цветом: белая сторона сохраняет нейтральный баланс, а Sunlight добавляет теплоту, не делая свет слишком рыжим.

Характеристики

  • Тип: светоотражатель (лайт-диск)
  • Цвет рабочих поверхностей: Sunlight / White (светло-золотой / белый)
  • Диаметр: 107 см
  • Форма: круглая
  • Конструкция: двусторонняя, складная
  • Материал: светоотражающая ткань на гибком каркасе
  • Ручка для удержания: есть (серия GRIP)
  • Назначение: управление и заполнение света при фото- и видеосъемке

Сценарии применения цветов

  • Sunlight (светло-золотой): идеален для портретов, когда нужно добавить коже теплый оттенок и мягкое сияние. Хорошо работает на закатном и вечернем свете, в интерьерах с холодным освещением, для съемки в стиле лайфстайл и beauty. Помогает смягчить тени и сделать картинку более «уютной», но при этом не перегревает цвета так сильно, как классический золотой отражатель.
  • White (белый): нейтральное заполнение. Используйте для предметной съемки, портретов, репортажа и видео, где важно сохранить точную цветопередачу. Белая сторона аккуратно подсвечивает тени, не меняя оттенки кожи и товара, подходит для съемки с несколькими источниками света.
  • Комбинированно: начните с белой стороны для нейтрального заполнения, затем при необходимости добавьте Sunlight для теплого акцента. Такой лайт-диск удобно использовать как основной заполняющий отражатель или как дополнительный акцентный источник отраженного света.

Совместимость и эксплуатация

Отражатель совместим со стандартными студийными стойками и держателями для лайт-дисков. Для фиксации обычно используется телескопическая перекладина с зажимами, которая позволяет менять высоту, угол и положение отражателя. При ручной работе держите лайт-диск за ручку и направляйте свет так, чтобы отраженный поток заполнял тени, а не создавал жесткие пересветы. Складную конструкцию удобно хранить и переносить; не рекомендуется оставлять отражатель под длительной нагрузкой в согнутом состоянии и допускать контакт рабочих поверхностей с острыми предметами.

Крепление отражателей

Специализированные держатели отражателей позволяют работать без ассистента, освобождая руки фотографа и обеспечивая стабильное положение отражателя на протяжении всей съемки. Основной тип крепления — это телескопическая перекладина с двумя зажимами, которая устанавливается на стандартную студийную стойку. Такое крепление называют держатели отражателей.

Если вы впервые работаете с большим лайт-диском, посмотрите видеоинструкцию в ВКВидео: как свернуть отражатель. Это поможет быстро освоить складывание и избежать повреждения каркаса.

Комплектация

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