Lumifor LRF-107-GRIP SILVER/GOLD светоотражатель серебро/золото 107 см

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LRF-107-GRIP SILVER/GOLD – отражатель с ручкой, имеет 2 поверхности золотую и серебристую. Также имеет рукоятки для удобного удержания. Крепится на студийную стойку при помощи держателя LUMIFOR LF-HOLDER-S, LF-HOLDER-B. Диаметр отражателей, см – 107.
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