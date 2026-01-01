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Lumifor LRF-107-GRIP SILVER/GOLD светоотражатель серебро/золото 107 см
Lumifor LRF-107-GRIP SILVER/GOLD светоотражатель серебро/золото 107 см
Lumifor LRF-107-GRIP SILVER/GOLD светоотражатель серебро/золото 107 см

Lumifor LRF-107-GRIP SILVER/GOLD светоотражатель серебро/золото 107 см

Lumifor
Артикул: NVF-8248

Lumifor LRF-107-GRIP SILVER/GOLD – отражатель с ручкой, имеет 2 поверхности золотую и серебристую. Также имеет рукоятки для удобного удержания. Крепится на студийную стойку при помощи держателя LUMIFOR LF-HOLDER-S, LF-HOLDER-B. Диаметр отражателей, см – 107.

Описание

Lumifor LRF-107-GRIP SILVER/GOLD светоотражатель серебро/золото 107 см

Комплектация

   

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