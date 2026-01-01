Lastolite LR7228 отражатель золотистый/мягкое серебро 120х180 см

Артикул: OLE-0500

Lastolite LR7228 – двухсторонний отражатель с поверхностями цвета мягкое золото и мягкое серебро. Идеально подходит для портретной и фэшн-фотографии. Гибкие держатели помогают быстро сложить его в компактную сумку для переноски. Размеры – 120х180 см. В сложенном состоянии – 64 см.