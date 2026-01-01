Lastolite LR4828 отражатель золотистый/мягкое серебро 120 см

Артикул: OLE-1356

Lastolite LR4828 – круглый складной отражатель с двумя рабочими поверхностями: золотистой и мягкое серебро. Используется в студии и на выездных съемках. Легко складывается за счет гибкой рамы. Поставляется в удобной сумке для переноски и хранения. Диаметр диска, см – 120.