Lastolite LR4828 отражатель золотистый/мягкое серебро 120 см

Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lastolite LR4828 – круглый складной отражатель с двумя рабочими поверхностями: золотистой и мягкое серебро. Используется в студии и на выездных съемках. Легко складывается за счет гибкой рамы. Поставляется в удобной сумке для переноски и хранения. Диаметр диска, см – 120.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter