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Lastolite LR4806 отражатель мягкое золото/белый 120 см

Lastolite LR4806 отражатель мягкое золото/белый 120 см

Lastolite
Артикул: OLE-0494

Lastolite LR4806 – двухсторонний круглый отражатель с белой и золотистой поверхностями. Идеально подходит для портретной и фэшн-съемок. Гибкие держатели помогают быстро сложить его в компактную сумку для переноски. Диаметр – 120 см. В сложенном состоянии – 48 см.

Описание

Lastolite LR4806 отражатель мягкое золото/белый 120 см

Комплектация

   

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