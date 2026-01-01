Lastolite LR4806 отражатель мягкое золото/белый 120 см

Артикул: OLE-0494

Lastolite LR4806 – двухсторонний круглый отражатель с белой и золотистой поверхностями. Идеально подходит для портретной и фэшн-съемок. Гибкие держатели помогают быстро сложить его в компактную сумку для переноски. Диаметр – 120 см. В сложенном состоянии – 48 см.