Lastolite LR3834 отражатель серебряный/золотой 95 см

Артикул: OLE-0520

Lastolite LR3834 – круглый отражатель с двумя поверхностями (серебро и золото). Идеально подходит для портретной и фэшн-съемок. Гибкие держатели помогают быстро сложить его в компактную сумку для переноски. Диаметр – 95 см. В сложенном состоянии – 40 см.