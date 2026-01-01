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Lastolite LR3831 отражатель серебряный/белый 95 см

Lastolite LR3831 отражатель серебряный/белый 95 см

Lastolite
Артикул: NVF-5050

Lastolite LR3831 универсальный круглый отражатель на стальном каркасе диаметром 95 см. Материал Duralite в пять раз более износоустойчив, чем его аналоги. Используется как для студийной, так и для выездной съемки. Цвет – серебряный/белый.

Описание

Характеристики:

  • количество отражающих поверхностей – 2
  • форма отражателя – круглая
  • размер, см – 95
  • цвет – серебро/белый
  • вес, г – 350 

 

Комплектация

   

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