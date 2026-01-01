Lastolite LR3831 отражатель серебряный/белый 95 см

Артикул: NVF-5050

Lastolite LR3831 – универсальный круглый отражатель на стальном каркасе диаметром 95 см. Материал Duralite в пять раз более износоустойчив, чем его аналоги. Используется как для студийной, так и для выездной съемки. Цвет – серебряный/белый.