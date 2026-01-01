Lastolite LR3831 отражатель серебряный/белый 95 см

Характеристики:
- количество отражающих поверхностей – 2
- форма отражателя – круглая
- размер, см – 95
- цвет – серебро/белый
- вес, г – 350
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lastolite LR3831 – универсальный круглый отражатель на стальном каркасе диаметром 95 см. Материал Duralite в пять раз более износоустойчив, чем его аналоги. Используется как для студийной, так и для выездной съемки. Цвет – серебряный/белый.
Характеристики:
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