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Lastolite LR3828 отражатель золотистый/мягкое серебро 95 см

Lastolite LR3828 отражатель золотистый/мягкое серебро 95 см

Lastolite
Артикул: OLE-0519

Lastolite LR3828 – двухсторонний круглый отражатель с золотистой и серебристой поверхностями. Идеально подходит для портретной и фэшн-съемок. Гибкие держатели помогают быстро сложить его в компактную сумку для переноски. Диаметр – 95 см. В сложенном состоянии – 40 см.

Описание

Lastolite LR3828 отражатель золотистый/мягкое серебро 95 см

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