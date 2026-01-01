Lastolite LR3806 отражатель мягкое золото/белый 95 см

Артикул: OLE-0518

Lastolite LR3806 – двухсторонний круглый отражатель с золотистой и белой поверхностями. Идеально подходит для портретной и фэшн-съемок. Гибкие держатели помогают быстро сложить его в компактную сумку для переноски. Диаметр – 95 см. В сложенном состоянии – 40 см.