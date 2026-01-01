Lastolite LR3034 отражатель серебряный/золотой 75 см

Артикул: NVF-5048

Lastolite LR3034 – универсальный круглый отражатель на стальном каркасе диаметром 75 см. Материал Duralite в пять раз более износоустойчив, чем его аналоги. Используется как для студийной, так и для выездной съемки. Цвет – серебряный/золотой.