Lastolite LR3028 отражатель мягкое серебро/золотистый 75 см

Артикул: OLE-0515

Lastolite LR3028 – круглый отражатель с двумя поверхностями (золотистая и серебристая). Идеально подходит для портретной и фэшн-съемок. Гибкие держатели помогают быстро сложить его в компактную сумку для переноски. Диаметр – 75 см. В сложенном состоянии – 30 см.