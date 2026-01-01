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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Lastolite LL LR3031 отражатель складной серебряный/белый 75 см. Лайт-диск серебро/белый, 75 см, в сложенном состоянии 30 см. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки.
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