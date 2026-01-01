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Lastolite LL LR1234 отражатель складной серебряный/золотой 30 см

Lastolite LL LR1234 отражатель складной серебряный/золотой 30 см

Lastolite
Артикул: MTG-2123

Lastolite LL LR1234 отражатель складной серебряный/золотой 30 см. Отражатель круглый складной 30 см, поверхности золото/серебро. Фирменный чехол в комплекте. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. 

Описание

Lastolite LL LR1234 отражатель складной серебряный/золотой 30 см

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