Артикул: MTG-2122

Lastolite LL LR1231 отражатель складной серебряный/белый 30 см. Лайт-диск серебро/белый, 30 см, в сложенном состоянии 14 см. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки.