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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Lastolite LL LR1206 отражатель складной мягкое золото/белый 30 см. Отражатель круглый складной 30 см, поверхности мягкое золото/белая. Фирменный чехол в комплекте. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки.
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