Артикул: MTG-2121

Lastolite LL LR1206 отражатель складной мягкое золото/белый 30 см. Отражатель круглый складной 30 см, поверхности мягкое золото/белая. Фирменный чехол в комплекте. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки.