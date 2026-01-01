images
Lastolite (3507) TriGrip Mini Diffuse отражатель треугольный 45 см

Lastolite (3507) TriGrip Mini Diffuse отражатель треугольный 45 см

Lastolite
Артикул: NVF-7920

Lastolite (3507) TriGrip Mini Diffuse – гибкий треугольный отражатель на просвет, размером 45 см. Используется для рассеивания светового потока. Благодаря габаритам, удобству в транспортировке и использовании может с успехом применяться как при выездной, так и при студийной съемке.

Для удобного удержания рассеивателя в руке предусмотрен специальный ремень, который позволяет фотографу самому во время съемки направлять отражатель.

Описание

Lastolite (3507) TriGrip Mini Diffuse отражатель треугольный 45 см

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Мастер Амбротипии: Творческий Путь Михаила Бурлацкого
Мастер Амбротипии: Творческий Путь Михаила Бурлацкого
Fotokvant LED-5 kit комплект светодиодного света с софтбоксами
Fotokvant LED-5 kit комплект светодиодного света с софтбоксами
Leica M Monochrom. Free yourself from colors
Leica M Monochrom. Free yourself from colors
Как снимать товары для маркетплейсов Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет без фотографа
Как снимать товары для маркетплейсов Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет без фотографа
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.