Lastolite (3507) TriGrip Mini Diffuse отражатель треугольный 45 см

Артикул: NVF-7920

Lastolite (3507) TriGrip Mini Diffuse – гибкий треугольный отражатель на просвет, размером 45 см. Используется для рассеивания светового потока. Благодаря габаритам, удобству в транспортировке и использовании может с успехом применяться как при выездной, так и при студийной съемке.

Для удобного удержания рассеивателя в руке предусмотрен специальный ремень, который позволяет фотографу самому во время съемки направлять отражатель.