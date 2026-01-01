Lastolite (3507) TriGrip Mini Diffuse отражатель треугольный 45 см

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Lastolite (3507) TriGrip Mini Diffuse – гибкий треугольный отражатель на просвет, размером 45 см. Используется для рассеивания светового потока. Благодаря габаритам, удобству в транспортировке и использовании может с успехом применяться как при выездной, так и при студийной съемке.
Для удобного удержания рассеивателя в руке предусмотрен специальный ремень, который позволяет фотографу самому во время съемки направлять отражатель.
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