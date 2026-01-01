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Grifon R-107 GS светоотражатель серебряный/золотой 107 см

Grifon R-107 GS светоотражатель серебряный/золотой 107 см

Grifon
Артикул: MTG-0970

Grifon R-107 GS светоотражатель серебряный/золотой 107 см. Двухсторонний отражатель серебряный/золотойна пружине. Диаметр диска 107 см. В сложенном состоянии диаметр 40 см. Для хранения и транспортировки упакован в удобный прочный чехол.

Описание

Светоотражатель Grifon R-107 GS (серебро/золото, 107 см)

Grifon R-107 GS — это двухсторонний круглый светоотражатель (рефлектор) диаметром 107 см с серебряной и золотой рабочими поверхностями. Он является незаменимым инструментом для управления светом при портретной, предметной и выездной съемке, позволяя как усиливать контраст, так и корректировать цветовую температуру освещения.

Основные характеристики

  • Тип: Двухсторонний отражатель.
  • Диаметр: 107 см.
  • Цвета поверхностей: Серебро / Золото.
  • Конструкция: Складной, на пружинном каркасе.
  • Диаметр в сложенном виде: 40 см.
  • Чехол: Прочный чехол для хранения и переноски.

Поверхности и их применение

  • Серебряная сторона: Отражает яркий, контрастный свет без изменения цветовой температуры. Используется для создания жестких теней, увеличения контрастности и добавления световых акцентов. Идеальна для съемки на открытом воздухе в яркий солнечный день.
  • Золотая сторона: Придает свету теплый, солнечный оттенок. Используется для портретной съемки, чтобы сделать цвет кожи более теплым и живым, а также для создания эффекта «золотого часа». Особенно полезна при пасмурной погоде или в тени.

Для чего используется

Отражатель Grifon R-107 GS является универсальным инструментом для работы со светом в любых условиях:

  • Заполнение теней: Смягчает контраст и освещает теневые участки на портретах и предметах.
  • Коррекция цветовой температуры: Золотая сторона добавляет тепла, серебряная — сохраняет нейтральный баланс.
  • Создание световых акцентов: Отражает свет на нужные участки кадра.
  • Работа с естественным и искусственным светом: Эффективно используется как в студии, так и на природе.

Комплектация

  • Отражатель Grifon R-107 GS — 1 шт.
  • Чехол для переноски — 1 шт.

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