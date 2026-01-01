Grifon R-107 GS светоотражатель серебряный/золотой 107 см

Светоотражатель Grifon R-107 GS (серебро/золото, 107 см)
Grifon R-107 GS — это двухсторонний круглый светоотражатель (рефлектор) диаметром 107 см с серебряной и золотой рабочими поверхностями. Он является незаменимым инструментом для управления светом при портретной, предметной и выездной съемке, позволяя как усиливать контраст, так и корректировать цветовую температуру освещения.
Основные характеристики
- Тип: Двухсторонний отражатель.
- Диаметр: 107 см.
- Цвета поверхностей: Серебро / Золото.
- Конструкция: Складной, на пружинном каркасе.
- Диаметр в сложенном виде: 40 см.
- Чехол: Прочный чехол для хранения и переноски.
Поверхности и их применение
- Серебряная сторона: Отражает яркий, контрастный свет без изменения цветовой температуры. Используется для создания жестких теней, увеличения контрастности и добавления световых акцентов. Идеальна для съемки на открытом воздухе в яркий солнечный день.
- Золотая сторона: Придает свету теплый, солнечный оттенок. Используется для портретной съемки, чтобы сделать цвет кожи более теплым и живым, а также для создания эффекта «золотого часа». Особенно полезна при пасмурной погоде или в тени.
Для чего используется
Отражатель Grifon R-107 GS является универсальным инструментом для работы со светом в любых условиях:
- Заполнение теней: Смягчает контраст и освещает теневые участки на портретах и предметах.
- Коррекция цветовой температуры: Золотая сторона добавляет тепла, серебряная — сохраняет нейтральный баланс.
- Создание световых акцентов: Отражает свет на нужные участки кадра.
- Работа с естественным и искусственным светом: Эффективно используется как в студии, так и на природе.