Grifon R-107 GS светоотражатель серебряный/золотой 107 см

Описание

Светоотражатель Grifon R-107 GS (серебро/золото, 107 см)

Grifon R-107 GS — это двухсторонний круглый светоотражатель (рефлектор) диаметром 107 см с серебряной и золотой рабочими поверхностями. Он является незаменимым инструментом для управления светом при портретной, предметной и выездной съемке, позволяя как усиливать контраст, так и корректировать цветовую температуру освещения.

Основные характеристики

Тип: Двухсторонний отражатель.

Двухсторонний отражатель. Диаметр: 107 см.

107 см. Цвета поверхностей: Серебро / Золото.

Серебро / Золото. Конструкция: Складной, на пружинном каркасе.

Складной, на пружинном каркасе. Диаметр в сложенном виде: 40 см.

40 см. Чехол: Прочный чехол для хранения и переноски.

Поверхности и их применение

Серебряная сторона: Отражает яркий, контрастный свет без изменения цветовой температуры. Используется для создания жестких теней, увеличения контрастности и добавления световых акцентов. Идеальна для съемки на открытом воздухе в яркий солнечный день.

Отражает яркий, контрастный свет без изменения цветовой температуры. Используется для создания жестких теней, увеличения контрастности и добавления световых акцентов. Идеальна для съемки на открытом воздухе в яркий солнечный день. Золотая сторона: Придает свету теплый, солнечный оттенок. Используется для портретной съемки, чтобы сделать цвет кожи более теплым и живым, а также для создания эффекта «золотого часа». Особенно полезна при пасмурной погоде или в тени.

Для чего используется

Отражатель Grifon R-107 GS является универсальным инструментом для работы со светом в любых условиях: