Godox RFT-05-26352 отражатель 80 см набор 5-в-1

Артикул: DAN-4225

Набор отражателей Godox RFT-05 5-в-1 диаметром 80 см.

Круглый отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Диаметр - 80 см.







