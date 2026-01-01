Godox RFT-05-26352 отражатель 80 см набор 5-в-1

Конструкция состоит из пружинного стального обруча с натянутой на него полупрозрачной рассеивающей тканью и чехла на молнии со светоформирующими поверхностями. Стальной упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде - 32 см.
- серебряный - для повышения контраста
- золотой - для придания теплого оттенка
- черный - для блокировки нежелательно света
- белый - дает нейтральную цветовую температуру
- диффузный (на просвет) - для мягкого, бестеневого освещения