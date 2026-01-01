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Godox RFT-05-26352 отражатель 80 см набор 5-в-1

Godox RFT-05-26352 отражатель 80 см набор 5-в-1

Godox
Артикул: DAN-4225

Набор отражателей Godox RFT-05 5-в-1 диаметром 80 см.

Круглый отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Диаметр - 80 см.



Описание

Конструкция состоит из пружинного стального обруча с натянутой на него полупрозрачной рассеивающей тканью и чехла на молнии со светоформирующими поверхностями. Стальной упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде - 32 см.

Характеристики:
  • серебряный - для повышения контраста
  • золотой - для придания теплого оттенка
  • черный - для блокировки нежелательно света
  • белый - дает нейтральную цветовую температуру
  • диффузный (на просвет) - для мягкого, бестеневого освещения

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