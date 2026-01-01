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Godox RFT-02-80 отражатель серебро\белый 80 см

Godox RFT-02-80 отражатель серебро\белый 80 см

Godox
Артикул: MTG-2881

Godox RFT-02-80 отражатель серебро\белый 80 см. Круглый отражатель с двумя поверхностями (белая, серебристая). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Диаметр - 80 см.

Описание

Двусторонний отражатель 2-в-1 (серебристый, белый) Godox RFT-02 для студийной и натурной работы.
Серебристая поверхность используется для получения жесткого света, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Высокий коэффициент отражения делает эту поверхность одной из часто используемых, найдет применение даже в пасмурную погоду.
Белая отражающая поверхность позволяет получить равномерный и мягкий световой поток для подсветки теней и выравнивания светотеневого рисунка, используется как заполняющий источник. Не искажает цветовую температуру источника освещения.
Чехол для переноски входит в комплект.

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