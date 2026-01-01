FST RD052 отражатель 5 в 1 размер 120x180 см

Характеристики:
- серебряный – для повышения контраста
- золотой – для придания теплого оттенка
- черный – для блокировки нежелательно света
- белый – дает нейтральную цветовую температуру
- диффузный (на просвет) – для мягкого, бестеневого освещения
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST RD052 - овальный отражатель 5 в 1, размер 120x180 см.
Отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Размер - 120x180 см.
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