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FST RD052 отражатель 5 в 1 размер 110 см

FST RD052 отражатель 5 в 1 размер 110 см

FST
Артикул: DAN-1037

FST RD052 - круглый отражатель 5 в 1, размер 110 см.

Отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Размер - 110 см.

Описание

Характеристики:
  • серебряный – для повышения контраста
  • золотой – для придания теплого оттенка
  • черный – для блокировки нежелательно света
  • белый – дает нейтральную цветовую температуру
  • диффузный (на просвет) – для мягкого, бестеневого освещения

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Наличие
в наличии 4-10 шт

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1 150 ₽
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