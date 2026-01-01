FST RD052 отражатель 5 в 1 размер 110 см

Артикул: DAN-1037

FST RD052 - круглый отражатель 5 в 1, размер 110 см.

Отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Размер - 110 см.