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FST RD-051RHG отражатель 5 в 1 c ручкой размер 60х90 см

FST RD-051RHG отражатель 5 в 1 c ручкой размер 60х90 см

FST
Артикул: NVF-7711

FST RD-051RHG – овальный отражатель 5 в 1 c ручкой. Имеет 5 поверхностей: золотую, серебристую, белую, черную и полупрозрачную, а также рукоятки для удобного удержания. размер отражателя, см – 60х90.

Описание

Технические характеристики:
  • серебряный – для повышения контраста
  • золотой – для придания теплого оттенка
  • черный – для блокировки нежелательно света
  • белый – дает нейтральную цветовую температуру
  • диффузный (на просвет) – для мягкого, бестеневого освещения

Комплектация

   

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