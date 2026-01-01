FST RD-051RHG отражатель 5 в 1 c ручкой размер 60х90 см

- серебряный – для повышения контраста
- золотой – для придания теплого оттенка
- черный – для блокировки нежелательно света
- белый – дает нейтральную цветовую температуру
- диффузный (на просвет) – для мягкого, бестеневого освещения
Карта памяти SanDisk Extreme SDHC 32GB Class10 UHS-I U3 633х V30 (SDSDXXG-032G-GN4IN).
Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 90 МБ/с).