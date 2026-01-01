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Dedolight DFT81 Dedoflex отражатель полупрозрачный 81 см

Dedolight DFT81 Dedoflex отражатель полупрозрачный 81 см

Dedolight
Артикул: NVF-8245

Dedolight DFT81 Dedoflex – отражатель предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер, см – 81.

Описание

Dedolight DFT81 Dedoflex отражатель полупрозрачный 81 см

Комплектация

   

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