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Dedolight DFSW81 Dedoflex отражатель серебряный/белый 81 см

Dedolight DFSW81 Dedoflex отражатель серебряный/белый 81 см

Dedolight
Артикул: NVF-8242

Dedolight DFSW81 Dedoflex – круглый отражатель с двумя поверхностями белая и серебряная. Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Размер, см – 81.

Описание

Dedolight DFSW81 Dedoflex отражатель серебряный/белый 81 см

Комплектация

   

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