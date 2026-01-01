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Dedolight DFGW81 Dedoflex отражатель золотой/белый 81 см

Dedolight DFGW81 Dedoflex отражатель золотой/белый 81 см

Dedolight
Артикул: NVF-8239

Dedolight DFGW81 Dedoflex – круглый отражатель с двумя поверхностями белая и золотая. Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Размер, см – 81.

Описание

Dedolight DFGW81 Dedoflex отражатель золотой/белый 81 см

Комплектация

   

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