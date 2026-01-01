Dedolight DFGW30 Dedoflex отражатель золотой/белый 30 см

Артикул: NVF-8238

Dedolight DFGW30 Dedoflex – круглый отражатель с двумя поверхностями белая и золотая. Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Размер, см – 30.