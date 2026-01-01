Aurora LDO 811 S/W Lite Disc oval отражатель 80х110 см серебро-белый

Артикул: NVF-7362

Aurora LDO 811 S/W Lite Disc oval 80х110 см – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность белая, другая серебро. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер, см – 80x110.