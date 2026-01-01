Aurora LD 95M Magic Disk отражатель 5 в 1 диаметр 95 см

Артикул: NVF-7337

Aurora LD 95M Magic Disk – круглый отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер, см – 95.