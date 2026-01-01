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Aurora LD 80 S/G Lite Disc отражатель 80 см золото-серебро

Aurora LD 80 S/G Lite Disc отражатель 80 см золото-серебро

Aurora
Артикул: NVF-7364

Aurora LD 80 S/G Lite Disc – круглый двухсторонний светоотражатель 2 в 1 золото-серебро. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Диаметр диска, см – 80.

Описание

Aurora LD 80 S/G Lite Disc отражатель 80 см золото-серебро

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Фотофон Savage (5-12) Ultramarine - известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 690 ₽
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