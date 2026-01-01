Aurora LD 100 S/G Lite Disc отражатель 100 см золото-серебро

Артикул: NVF-7336

Aurora LD 100 S/G Lite Disc – круглый двухсторонний светоотражатель 2 в 1 золото-серебро. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Диаметр диска, см – 100.