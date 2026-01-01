images
images
KUPO KCP-616 Duck bill clamp кронштейн держатель для пенопласта
KUPO KCP-616 Duck bill clamp кронштейн держатель для пенопласта

KUPO KCP-616 Duck bill clamp кронштейн держатель для пенопласта

Kupo
Артикул: OLE-3534

Зажим типа "утиный клюв" используется для крепления пенопласта, отражающих панелей, флажков и т.д. Система позволяет быстро захватывать плоские объекты, а возможность настройки уровня натяжения поможет избежать повреждения панели, одновременно надежно фиксируя ее. Крепление - стандартный студийный палец 5/8" (16 мм). Максимальная толщина до 11,4 см.

Описание

KUPO KCP-616 Duck bill clamp кронштейн держатель для пенопласта

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Гений документальной фотографии Ли Фридлендер (Lee Friedlander)
Гений документальной фотографии Ли Фридлендер (Lee Friedlander)
Александр Петросян - гений стрит-арта и репортажной съемки
Александр Петросян - гений стрит-арта и репортажной съемки
Мастер-класс фотографа Игоря Алексеева в г. Дубна
Мастер-класс фотографа Игоря Алексеева в г. Дубна
Владимир Клавихо-Телепнев (арт-фотограф)
Владимир Клавихо-Телепнев (арт-фотограф)
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.