KUPO KCP-616 Duck bill clamp кронштейн держатель для пенопласта

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Зажим типа "утиный клюв" используется для крепления пенопласта, отражающих панелей, флажков и т.д. Система позволяет быстро захватывать плоские объекты, а возможность настройки уровня натяжения поможет избежать повреждения панели, одновременно надежно фиксируя ее. Крепление - стандартный студийный палец 5/8" (16 мм). Максимальная толщина до 11,4 см.
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