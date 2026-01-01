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Falcon Eyes URN-48BW1 зонт-отражатель 101 см

Falcon Eyes URN-48BW1 зонт-отражатель 101 см

Falcon Eyes
Артикул: VBR-156

Falcon Eyes URN-48BW1 – односторонний фотозонт. Цвет купола черный/белый. С его помощью можно получить мягкий отраженный свет. Диаметр купола 101 см.

Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке.

Описание

Falcon Eyes URN-48BW1 зонт-отражатель 101 см

Комплектация

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