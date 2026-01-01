Falcon Eyes UR-60S зонт-отражатель 152 см

Артикул: VBR-144

С помощью фотозонта Falcon Eyes UR-60S фотограф обеспечивает высокий уровень контрастности изображения. Диаметр купола 152 см.

Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке.