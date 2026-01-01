Falcon Eyes UR-48SL зонт-отражатель 101 см

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Фотозонт Falcon Eyes UR-48SL позволяет получать мягкий рассеянный свет светло-золотистого оттенка. Также он применяется для придания фотоснимкам оригинального светотеневого рисунка. Диаметр купола 101 см.
Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке.
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