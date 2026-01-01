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Phottix (85335) зонт-отражатель 152 см 60" серебро

Phottix (85335) зонт-отражатель 152 см 60" серебро

Phottix
Артикул: OLE-0304

Phottix (85335) – зонт-отражатель для студийной съемки. Серебряный внутри, черный снаружи. Размер 152 см (60"). Используется для получения мягкого рассеянного света, равномерно освещающего все поверхности объекта. Легко складывается, удобен при транспортировке.

Описание

Phottix (85335) зонт-отражатель 152 см 60" серебро

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