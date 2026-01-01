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Phottix (85367) белый рассеиватель для зонта Para-Pro 182 см 72 дюйма

Phottix (85367) белый рассеиватель для зонта Para-Pro 182 см 72 дюйма

Phottix
Артикул: DAN-0255

Phottix Para-Pro (85367) – белый односторонний плотный рассеиватель для зонтов серии Para-Pro. Устанавливается на переднюю часть зонта и имеет отверстие для установки студийного осветителя или вспышки. Легко демонтируется, для хранения и переноски комплектуется специальной сумочкой. Сочетание большого зонта и рассеивателя обеспечивает очень мягкий свет, что является идеальным для портретной фотографии. Диаметр, см – 182.

Описание

Phottix (85367) белый рассеиватель для зонта Para-Pro 182 см 72 дюйма

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