Phottix (85367) белый рассеиватель для зонта Para-Pro 182 см 72 дюйма

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix Para-Pro (85367) – белый односторонний плотный рассеиватель для зонтов серии Para-Pro. Устанавливается на переднюю часть зонта и имеет отверстие для установки студийного осветителя или вспышки. Легко демонтируется, для хранения и переноски комплектуется специальной сумочкой. Сочетание большого зонта и рассеивателя обеспечивает очень мягкий свет, что является идеальным для портретной фотографии. Диаметр, см – 182.
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