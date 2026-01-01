Phottix HD (82482) легкосборный зонт-софтбокс с решеткой 40х90 см

Описание

Вспышка устанавливается в обратном направлении внутри софтбокса, стреляя в сторону задней части для достижения более уравновешенного света и избегания локальных горячих пятен. Софтбокс может быть идеально использован вместе с накамерной импульсной вспышкой, либо с небольшим студийным осветителем. Его можно сложить в течении нескольких секунд, делая данный софтбокс удобным для транспортировки.