Phottix HD (82482) легкосборный зонт-софтбокс с решеткой 40х90 см

Вспышка устанавливается в обратном направлении внутри софтбокса, стреляя в сторону задней части для достижения более уравновешенного света и избегания локальных горячих пятен. Софтбокс может быть идеально использован вместе с накамерной импульсной вспышкой, либо с небольшим студийным осветителем. Его можно сложить в течении нескольких секунд, делая данный софтбокс удобным для транспортировки.
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