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Phottix HD (82482) легкосборный зонт-софтбокс с решеткой 40х90 см
Phottix HD (82482) легкосборный зонт-софтбокс с решеткой 40х90 см
Phottix HD (82482) легкосборный зонт-софтбокс с решеткой 40х90 см
Phottix HD (82482) легкосборный зонт-софтбокс с решеткой 40х90 см

Phottix HD (82482) легкосборный зонт-софтбокс с решеткой 40х90 см

Phottix
Артикул: NVF-8729

Phottix HD (82482) – легкосборный зонт-софтбокс с решеткой, размером, см – 40х90.

Софтбокс имеет съемный, утопленный передний диффузор, серебрянное внутреннее покрытие и конструкцию позволяющую производить сборку и разборку за считанные смекунды. Вес, кг – 0,6.

Описание

Вспышка устанавливается в обратном направлении внутри софтбокса, стреляя в сторону задней части для достижения более уравновешенного света и избегания локальных горячих пятен. Софтбокс может быть идеально использован вместе с накамерной импульсной вспышкой, либо с небольшим студийным осветителем. Его можно сложить в течении нескольких секунд, делая данный софтбокс удобным для транспортировки.

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