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Phottix (82501) зонт-софтбокс 70x70 см

Phottix (82501) зонт-софтбокс 70x70 см

Phottix
Артикул: FTR-1476

Phottix (82501) – зонт-софтбокс. Надевается на студийную фотовспышку для рассеивания импульсного света. Складывается аналогично обыкновенному зонту, в разложенном состоянии представляет собой квадратный софтбокс. Углубление спереди позволяет получить более точное позиционирование и рассеивание.

Размер 70х70 см.

Описание

Вспышка устанавливается в обратном направлении внутри софтбокса, стреляя в сторону задней части для достижения более уравновешенного света и устранения локальных «горячих пятен». Данный софтбокс подходит для использования вместе с накамерной импульсной вспышкой, либо с небольшим студийным осветителем. Устанавливается легко, крепительными рейками и кольцами. Его можно сложить в течение секунд, поэтому софтбокс удобен для перевозок. 

Комплектация

  • Зонт-софтбокс.
  • Сумка для переноски.

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