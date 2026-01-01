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Lumifor LUSL-84 ULTRA зонт на просвет полупрозрачный 84 см

Lumifor LUSL-84 ULTRA зонт на просвет полупрозрачный 84 см

Lumifor
Артикул: OLE-1211

Lumifor LUSL-84 ULTRA – зонт на просвет. Имеет полупрозрачную основу нейтрального белого цвета. Спицы изготовлены из фибергласа. Позволяет получить мягкое, равномерное освещение без теней и бликов. Легко складывается и упаковывается в сумку для хранения и транспортировки. Диаметр – 84 см, 8 спиц. 

Описание

Lumifor LUSL-84 ULTRA зонт на просвет полупрозрачный 84 см

Комплектация

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1 450 ₽
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