Lumifor LUSL-84 ULTRA зонт на просвет полупрозрачный 84 см

Артикул: OLE-1211

Lumifor LUSL-84 ULTRA – зонт на просвет. Имеет полупрозрачную основу нейтрального белого цвета. Спицы изготовлены из фибергласа. Позволяет получить мягкое, равномерное освещение без теней и бликов. Легко складывается и упаковывается в сумку для хранения и транспортировки. Диаметр – 84 см, 8 спиц.