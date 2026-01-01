Lumifor LUSL-15016 ULTRA зонт на просвет полупрозрачный 150 см 16 спиц

Описание

Использование зонта в студии является недорогим и эффективным решением для модификаций света. Зонт на просвет дает более направленный свет в отличие от зонта на отражение и является наиболее популярным студийным аксессуаром. Перед использованием необходимо настроить зонт, добиться равномерного освещения всей его поверхности.

Данная модель зонта может быть использована и на отражение для получения особенно мягкого рисунка. Специальная структура материала делает этот зонт практически универсальным световым модификатором.