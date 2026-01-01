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Lumifor LUSL-15016 ULTRA зонт на просвет полупрозрачный 150 см 16 спиц
Lumifor LUSL-15016 ULTRA зонт на просвет полупрозрачный 150 см 16 спиц
Lumifor LUSL-15016 ULTRA зонт на просвет полупрозрачный 150 см 16 спиц
Lumifor LUSL-15016 ULTRA зонт на просвет полупрозрачный 150 см 16 спиц

Lumifor LUSL-15016 ULTRA зонт на просвет полупрозрачный 150 см 16 спиц

Lumifor
Артикул: NVF-6341

Lumifor LUSL-15016 ULTRA – зонт на просвет полупрозрачный, изготовлен из высококачественных материалов. Диаметр купола, см – 150. Спицы зонта (16 спиц) изготовлены из фибергласа. Отличная цветопередача обеспечивается за счет полупрозрачного материала нейтрально-белого цвета. В комплекте идет сумка для хранения и транспортировки.

Описание

Использование зонта в студии является недорогим и эффективным решением для модификаций света. Зонт на просвет дает более направленный свет в отличие от зонта на отражение и является наиболее популярным студийным аксессуаром. Перед использованием необходимо настроить зонт, добиться равномерного освещения всей его поверхности.

Данная модель зонта может быть использована и на отражение для получения особенно мягкого рисунка. Специальная структура материала делает этот зонт практически универсальным световым модификатором.

Комплектация

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